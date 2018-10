Facebook

Midelife-Krise

Er war der Supertyp, auf den sie fast nicht mehr gehofft hatte, und ich muss zugeben, als sie ihn mir vorstellte, war ich beeindruckt. Breite Schultern, breites Lächeln, schöne Zähne. Man glaubt ja nicht, dass in so einem großen Lackl eine dauerverschnupfte Prinzessin wohnt. Bis sie dann mit den ersten Berichten kam von gemeinsamen Urlauben, die furchtbar schiefgingen, weil sie immer das falsche Hotel ausgesucht hatte, mit zu lauten Gästen und zu wenig Strand. Als er bei ihr einzog, trat sie ihm ihren Garagenparkplatz ab, weil ihnen die Zumutungen seiner täglichen Parkplatzsuche jeden gemeinsamen Abend verdarb.



Immer kaufte sie die falschen Lebensmittel ein und suchte die falschen Kinofilme aus. Ich fand seine Zähne bald nicht mehr so schön. Er ist schon kompliziert, gab sie zu. Kompliziert ist gut, sagte ich; dem seine Gebrauchsanweisung möchte ich echt nie lesen müssen. Sonst sagte ich nichts; man soll die Leute nur belehren, wenn sie es wollen. Als ich hörte, er habe eine Midlife-Krise, tat sie mir von Herzen leid. Dann stellte sich heraus, dass die Midlife-Krise Anfang 30 war und eine sehr schmale Taille hatte. Als er ging, schlug ich vor, man könnte durch die Gassen ziehen und laut Hosianna singen. So weit ist sie noch nicht, aber die Zeichen sagen, das wird schon: Wenigstens, stellte sie letztens fest, hab ich meinen Garagenparkplatz jetzt wieder für mich selber.