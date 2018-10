Facebook

Gut. Ob der "Tag der Blockflöte" (10. Jänner – nichts gegen Blockflöten!) auf globales Echo hoffen darf, ist ein anderes Thema. Auch allgemein ist der wuchernde Katalog von Aktionstagen kritisch zu hinterfragen. Gewisse Themen verdienen freilich jede Aufmerksamkeit: Der heutige Internationale Mädchentag ist ein Tag, der zu Recht in den Fokus rückt.



Es geht darum, den Blick der Welt auf die zum Himmel schreienden Benachteiligungen zu legen. Wir sprechen von sexueller Ausbeutung und Zwangsehe. In vielen Regionen dieser Erde müssen Mädchen endlich die gleichen Bildungschancen wie Buben erhalten. Es gilt, Maßnahmen gegen Diskriminierung nicht nur in Gesetze zu gießen, sondern sie auch umzusetzen, ihre Missachtung zu ahnden. Gewalt darf nicht mehr mit Tradition, Kultur und Religion "erklärt" werden.



Das einzige Argument, das gegen einen Aktionstag wie diesen spricht: Es täte not, sich das ganze Jahre für diese Ziele einzusetzen.