Dass die kolportierte Heiratssache zwischen den beiden steirischen Parade-Skibergen Planai und Hauser Kaibling alles andere als eine Liebesg’schicht ist, hat sich schon letztes Jahr manifestiert. Die Braut (in diesem Fall der Hauser Kaibling) ziert sich nicht, sie wehrt sich. Mit Händen und Füßen. Hinter verschlossenen Türen soll es gleich zu mehreren kernigen Auseinandersetzungen gekommen sein. Die Gemeinde Haus ist größter Grundbesitzer auf dem Kaibling und in den Gesellschaften des Skiberges bestens verankert. Da kann man schon einmal kräftig auf den Tisch hauen, über den man sich nicht ziehen lassen will.