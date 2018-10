Facebook

Welchem Vizekanzler wäre je eine solche Ankündigung eingefallen? Oder welchem Minister? Ein gesetzlicher Karenzanspruch ist zwar für Regierungsmitglieder nicht vorgesehen, in Karenz gehen könnten sie dennoch. Aber nicht einmal einem Familienminister, der fünf Kinder hatte, wäre eingefallen, laut anzukündigen, was der Vizekanzler im Hinblick auf die Geburt seines Kindes wissen lässt. Er werde „selbstverständlich in Karenz gehen“, kündigte er an. Der Wermutstropfen an dieser Kampfansage an alle ultrakonservativen Männer, die Väter am Wickeltisch immer noch als „Weicheier“ belächeln? Der FPÖ-Obmann hat nicht die Absicht sich einige Monate zurückzuziehen, sondern hat seine Karenz vorsorglich auf „einige Wochen" beschränkt. Was wiederum nicht als wirkliche Karenz, sondern als inszenierte Pseudohandlung gewertet werden könnte. Ein SPÖ-Mitglied hat auch bereits provokant gefragt, ob der Vizekanzler die Karenz rauchend mit Kind und Frau vielleicht auf Ibiza verbringen wird. Womit klar wäre: Keine Chance auf eine Auszeichnung.