Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Nach reiflicher Überlegung muss es offen ausgesprochen werden: Wir stecken in einer Verpackungskrise. Ein brutaler Beleg dafür sind Einkaufstaschen aus Papier. Sinnvoll, gewiss, aber sie halten nicht immer, was sie versprechen. Den Inhalt nämlich. Oft genügt das Hinzufügen von Wattestäbchen, um urplötzlich nur noch die Henkel in der Hand zu halten. Und alles furchtbar peinlich. Die allergrößte Verantwortung tragen die Hersteller von Zahnpastatuben. Ihre Produkte nimmt der Mensch in seinen schwächsten Stunden zur Hand. Seele und Geist schlummern noch oder schon, nur die Augen sehen eine rätselhafte Aufschrift: „Tube auf den Kopf stellen“. Warum soll man die Tube auf seinem Haupt tragen? Und wie lange denn? Den Kopf auf die Tube zu stellen, ist jedenfalls keine gute Alternative. Der persönliche Rekord liegt übrigens bei 37 Sekunden. Dann machte die Tube die Düse. Und das drückt nicht nur auf das Gemüt.