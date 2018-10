Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Heute werden zwei Gedenktage begangen, denen ich mich freudig anschließen kann. Zum einen wird jeden ersten Oktober der Erntedank gefeiert.



In meiner Jugend wurde da die sogenannte Erntedank-Krone in die Kirche getragen. Sie war ein prächtiges Gebilde aus Ähren, Äpfeln, Maiskolben, kleinen Kürbissen etc. Es mutete irgendwie archaisch an, die Fülle an Lebensmitteln in einem sakralen Raum zu sehen.

Der Brauch ist ja auch uralt. In Israel, Rom und Griechenland ist er aus vorchristlicher Zeit belegt.



Meine persönliche Erntebilanz fiel, dem Fruchtertrag nach bescheiden aus. Unser kleiner Garten sollte Kirschen, Marillen, Haselnüsse und Trauben hervorbringen.

Der Kirschbaum blühte zaghaft und trug dann vier Früchte.

Der Haselnüsse bemächtigten sich die Eichhörnchen.



Der Marillenbaum hatte prächtig geblüht und zum fünften Mal in Folge keine einzige Marille vorzuweisen. Da taten wir, was wir ungern und selten tun. Wir gruben den Baum aus und schickten ihn ins Steinobstparadies, wo er hoffentlich ohne Erntedruck froh vor sich hin kümmern kann.



Die Traubenernte fiel ungewohnt reich aus. Das hat einen traurigen Hintergrund: Von den einst zahlreichen Amseln, die bisher den Weinstock plünderten, bevor die Trauben ausgereift waren, hat kaum eine die derzeit mysteriös grassierende Seuche überlebt. Zum Trost richtete ich eine Trauben-Futterstelle für unseren Igel ein.



Alles in allem bin ich zutiefst dankbar, in so einer herrlichen Umgebung leben zu dürfen.



Ja, mein zweiter Dank ist rasch erklärt. Heute ist auch der Welttag für menschenwürdige Arbeit. Die habe ich. Ich schreibe wirklich gerne. Und vielen Reaktionen nach lesen Sie es auch gerne. – Mehr kann man sich nicht wünschen.