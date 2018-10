Facebook

Manchmal plagen mich Selbstzweifel, weil ich immer noch so lebe, als gäbe es kein Morgen und ich könnte so weitermachen wie bisher. Ich sitze im Flugzeug statt im Zug, fahre mit dem Auto statt mit dem Rad und erwerbe viel zu oft Dinge, die ich nicht brauche.



Unlängst habe ich mir eine Hose gekauft, nur weil ihr Preis reduziert war. Wieder einmal konnte ich ein sagenhaft günstiges Sonderangebot nicht ignorieren. Sie hängt jetzt auf der Kleiderstange neben einem halben Dutzend ebenfalls sagenhaft günstig erworbenen Hosen. Als ich die neue zum ersten Mal anhatte, erkannte meine Frau gar nicht, dass sie neu ist. Ich weiß, dass es nicht richtig ist, und trotzdem tue ich es, weil ich mich in die Ausrede flüchte: Was bringt es schon, wenn ich nicht mehr fliege und alle anderen machen es weiterhin? Allein kann ich ja doch die Welt nicht retten.