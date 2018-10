Facebook

Bayern zieht es von der Wiesn ins All. Nicht sofort. Aber bald. Unter dem flotten Namen "Bavaria One" stellte Ministerpräsident Markus Söder als Nürnberger Elon Musk, ein eigenes Raumfahrtprogramm vor. Zefix!



Gemeint ist nicht das Sternchensehen oder der "Hubschrauber"-Effekt nach ein paar Maß Weißbier zu viel. Nein, Bayern bäckt größere Brezen: "Wir investieren 700 Millionen Euro, bauen einen bayrischen Satelliten, gründen Europas größte Raumfahrt-Fakultät an der Technischen Universität München!"