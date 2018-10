Facebook

Mit ihrem Parteitags-Auftritt in Birmingham hat sich die britische Premierministerin und Tory-Parteichefin Theresa May erneut über die Runden gerettet. Die Überlebenskünstlerin der britischen Konservativen macht es ihren innerparteilichen Rivalen nicht leicht. Mit klug gewählten Worten scharte sie ihre Truppen beim Kongress in Birmingham um das Banner einer „moderaten“ Bewegung. Sie gab sich alle Mühe, Antworten auf die politische Herausforderung einer zunehmend populären Labour Party und die beim Parteitag in Liverpool in der Vorwoche präsentierten neuen Ideen zu finden. May gab sich auch Mühe, nett zu öffentlichen Diensten zu sein.