Vor einem Jahr war es, als ein Artikel in der "New York Times" erschien, der skandalöse Praktiken/Taktiken des US-Filmmoguls Harvey Weinstein thematisierte: Ausnutzen von Macht, sexuelle Belästigung, Vergewaltigung. Traurige Beispiele wie Kevin Spacey und Bill Cosby folgten. Anschuldigungen, Verdachtsfälle, Verurteilungen.



Die #MeToo-Bewegung zog um die Erde, auch abseits von Hollywood, propagierte ein Aufstehen jener, denen Unrecht widerfahren ist. Dass die Zahl der der Beschwerden der (meist weiblichen) Opfer auch in Österreich angestiegen ist, zeigt nicht zuletzt eines: Das perfide System des Totschweigens, das für zu viele Jahre den Mantel über Sexismus hüllte, kann und darf in dieser Form nicht mehr funktionieren.



Es mag die Gegenseite geben, die von "Hexenjagden" spricht und die Frage "Was darf man(n) noch?" stellt. Unumstößlich positiv ist: Sensibilisierung findet statt, Achtsamkeit bekam neues Momentum. Gut so.