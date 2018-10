Facebook

Das Erfreuliche des deutschen Dieselgipfels ist schnell erzählt. Die Große Koalition in Berlin hat nach einem Verhandlungsmarathon ein Konzept gegen die Luftkrise in Großstädten präsentiert und damit ein Minimum an Handlungsfähigkeit gezeigt.