Die Schulpolitik fährt Achterbahn. Schüler und Lehrer drohen abgeworfen zu werden.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die österreichische Bildungspolitik gleicht einer Achterbahnfahrt: Es geht nach oben, nach unten, manchmal steht man auf dem Kopf und am Ende ist einem immer etwas schwindlig. Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) hat präsentiert, wie er sich den künftigen Kurs der Pflichtschulen vorstellt. Er lenkt sie in bekannte Bahnen. In der Volksschule kommen Sitzenbleiben und verpflichtende Ziffernnoten ab der zweiten Klasse wieder zurück. Bei der Neuen Mittelschule wird das „Neu“ aus dem Namen gestrichen, dafür manches aus der alten Hauptschule zurückgebracht: Es gibt wieder unterschiedliche Leistungsstufen und eine Skala mit den üblichen fünf statt den bisherigen sieben Noten.