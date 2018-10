Facebook

"Babylon Berlin“ ist in seiner Detail-Qualität und Opulenz ein besonders geglücktes Beispiel für europäische TV-Kultur. Die Zeiten, da alles Serienheil aus den USA zu kommen schien, sind endgültig vorbei. Aber auch jene Zeiten, in denen Fernsehanstalten ganz allein stemmen wollten. An „Babylon“ sind vier Sender beteiligt.