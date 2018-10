Facebook

Nach der Kür kommt nun die Pflicht, die da lautet: Raus an die Basis, in die Sektionen, an die Stammtische in den alten roten Hochburgen, in den Gemeindebau.

Den Anfang hat Pamela Rendi-Wagner gestern beim Parteitag der niederösterreichischen SPÖ gemacht, dort wurde sie wie ein Popstar empfangen. Minutenlanger Applaus, Buttons mit der Aufschrift „Yes, we Pam“ und Selfies am laufenden Band.

Mit dieser Rolle tut sich Rendi-Wagner sympathischerweise schwer. Das Rampenlicht war bisher nicht ihre Domäne, beruflich hat sie mehr Zeit in Labors als auf politischen Bühnen verbracht. Im Bund sowie in Niederösterreich hat die SPÖ nichts zu lachen, da spielt die Hoffnung mit, dass Rendi-Wagner die Partei aus dem Tal der Tränen holt.

Ob sie den Erwartungen gerecht wird? Jüngste Entwicklungen in Österreich, Deutschland, Frankreich zeigen, wie schmal in der Politik der Grat zwischen Hosianna und Kreuzigung ist.