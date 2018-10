Facebook

Guten Morgen!

Kleiner Ausflug ins Reich der Kindheit, das nie untergeht. Wie war das früher, wenn die freie Zeit zum Spiel oder Abenteuer anbrach? In den Wintern schnallten wir die Schier (Pale) auf kein Dach, sondern an die Beine und zogen im Gehen kniehohe Spuren durch die Felder, bis wir, schon im Nachbarort, zu einem Hang kamen und mit anderen vom Dorf den verschneiten Hügel gemeinsam niederbretterten, Haselnussstauden zum Kurssetzen abbrachen und am Ende die selbstgeformte Piste in der Schussfahrt bezwangen.

Manchmal endete das Unterfangen im naheliegenden Wald oder Bach, dann kehrten wir zur Dämmerstund’ durchnässt heim, und die Mutter steckte die zittrigen Beine, die schon alle möglichen Farben angenommen hatten, unter dem Wortgewitter des strengen Tadels in eine mit heißem Wasser gefüllte, weiße Email-Schüssel. Was der Schihang im Winter war, waren in den Sommermonaten, wenn die Mithilfe in der elterlichen Frühstückspension erledigt war, die geheimen Treffen am Ufer der Gail oder auf einem kleinen Felsvorsprung eines nahen Berghangs, wo man mit Gleichaltrigen im endlosen, konspirativen Gemurmel die Zeit vertrieb oder diese von allein verging oder in der Erinnerung nie.

Ein Stück Weltaneignung und Einschulung in Empathie nennt der Neurobiologe Gerald Hüther diese frühere, verloren gegangene Form des freien Spiels außerhalb des elterlichen Aufsichtsbereichs. Es war „Dünger für das Gehirn“. Dieses freie Spiel sei zum Spiel mit sich selbst, zur digitalen Selbstbeschäftigung verkümmert. Man kann dort zum Beispiel einen anderen beschimpfen oder mobben oder wehtun, ohne ihm ins Auge schauen zu müssen wie früher, auf dem gemeinsamen Felsvorsprung. Das macht die Heranwachsenden auf eine schlimme Art empfindungslos und beziehungslos. Es deformiert sie, sagt Hüther. Es sind Kindheiten ohne Selbsterfahrung, ohne Welteroberung und ohne heldenhafte Heimkehr. Verlinkung im Text, Bsp: Dagegen kämpft der Wissenschaftler im heutigen Interview und Schwerpunkt unserer Familienbeilage leidenschaftlich an. Das Gespräch hat uns am Desk beim Gegenlesen derart gefesselt, dass wir uns entschlossen, die gedruckte Ausgabe damit aufzumachen und die Politik Politik sein zu lassen. „Lasst uns frei spielen!“, lautet der Titel. Wir reichen den Aufruf mit freundlicher Empfehlung an alle Eltern weiter.

Hubert Patterer

