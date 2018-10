Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Ryan Gosling ist cool. Punkt. Auch wenn er seit den Filmfestspielen von Venedig kräftig an diesem Image kratzt. Denn: Seit damals schreitet er konsequent in einem Kleidungsstück über die roten Teppiche, dessen Sexappeal einer Gefriertruhe gleicht: in einem Pullunder. In Toronto trug er ihn in eng anliegendem Cremeweiß mit Muster – zu einem karierten Anzug.



Ehrlich: Dieses von Ärmeln abgetrennte Stück, das weder Weste noch Pulli ist, sieht nur an den Körpern von Nerds nicht völlig deplatziert aus. Am Rest der Männerschaft steht das Teil, egal ob aus Cashmere oder Polyester, immer unter Spießerverdacht. Da kann der Pullunder auf den Laufstegen noch so stolz mit gemusterten Hosen oder kurzen Shorts kombiniert werden.

Und wen das jetzt nicht überzeugt, der führe sich das englische Wort vor Augen: Sweater Vest. Haben Sie schon einmal einer Freundin vom coolen

Typen, letztens, in der Schwitzerweste erzählt? Eben.

Foto © APA/AFP/GEOFF ROBINS