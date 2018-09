Facebook

Ryan Gosling ist cool. Punkt. Auch wenn er seit den Filmfestspielen von Venedig kräftig an diesem Image kratzt. Denn: Seit damals schreitet er konsequent in einem Kleidungsstück über die roten Teppiche, dessen Sexappeal einer Gefriertruhe gleicht: in einem Pullunder. In Toronto trug er ihn in eng anliegendem Cremeweiß mit Muster – zu einem karierten Anzug.