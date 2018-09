TV-Tagebuch"Am Schauplatz": Der Bärendienst des Ministeriums und der Blick auf die wichtigen Dinge

Rückschau auf „ Am Schauplatz“ auf ORF 2

Die Bedingungen haben sich geändert. Der heftig kritisierten Empfehlung aus dem Innenministerium vor einigen Tagen ist es geschuldet, dass Fernsehbeiträge, die in Zusammenarbeit mit der Polizei entstehen, derzeit unter besonderer Beobachtung stehen. Was ist willfährige PR? Wo ist die Grenze zur redaktionellen Seriosität überschritten? Insbesondere an ATV wird der Vorwurf noch länger hängen bleiben, sich die Kooperation mit der Exekutive durch allzugroßes Entgegenkommen verdient zu haben. Letzteres lässt das Ministeriums-Mail vermuten; der Privatsender dementierte umgehend und distanzierte sich entschieden.