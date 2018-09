Facebook

In der ÖVP dürften die Parteistrategen bereits überlegen, wie sie der neuen Parteiobfrau der SPÖ, Pamela Rendi-Wagner, gegenübertreten werden. Denn Gleichbehandlung hin oder her, in der Konfrontation zwischen Mann und Frau reagiert das Publikum immer noch anders, wenn eine Frau politisch attackiert wird. Da gelten andere Spielregeln, um in den Wohnzimmern von Frau und Herrn Österreicher als Mann nicht überheblich, nicht verletzend und als Frau selbstbewusst, umsetzungsstark, aber nicht zu kalt, nicht zu weiblich oder zu wenig weiblich anzukommen. Was nicht nur für politische Kontrahenten gilt, sondern auch in der eigenen Partei. Und so muss sich der Wiener Bürgermeister bereits fragen lassen, ob es nicht frauenfeindlich sei, wenn jetzt, gerade jetzt, gefragt wird, ob die Doppelfunktion von Parteiobfrau und Klubobfrau nicht zu belastend sei. Ob die Frage frauenfeindlich ist, weil es eine Frau betrifft? Frauenfeindliche Akte schauen anders aus. Es werden sich jetzt aber all jene bestätigt fühlen, die immer schon witzelten, dass Frauen sich am liebsten in der Rolle des Opfers sehen. Also: Gleichbehandlung nur so lange, so lange es angenehm ist. Bei unerwünschter Kritik werde das Schild „frauenfeindlich“ aus der Tasche gezogen. Botschaft: Frauenfeind, Diskussion beendet.