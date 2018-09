Obacht, Influencer!Jemand, der uns sagt, was wir gut finden sollten - braucht es den?

Facebook

Haben Sie persönliche Erfahrung in Sachen Influencer? "Klar, leider! Wer nicht?", sagen Sie jetzt. Nun, da die kalte Jahreszeit naht, beginnen Nasen zu tropfen, diverse Höhlen im Kopfbereich geraten unter Druck. Doch Obacht, nicht die gemeine Grippe ist gemeint.



Es geht um eine Erfindung, wie nur unsere Zeit sie kalben kann: den Influencer/die Influencerin. Das ist jemand, der uns sagt, was wir gut finden sollen, und sich dieses medial überaus wirksame Herumgscheiterln fürstlich bezahlen lässt. Experten behaupten, dass Tiere die besten Influencer sind. Vor allem in Verbindung mit Automarken. Wird ein neues Modell mit einem autoaffinen Hund beworben, hebt die Chose so richtig ab. Instagram-Mischling Loki z. B. wirbt für Mercedes: "Loki passt besonders gut zu unserem SUV-Portfolio", tönt ein Manager.



Gute Zeitpunkte für Grippeimpfungen sind Oktober und November. Glücklich, wer grundimmunisiert gegen so manches Symptom unserer Zeit.