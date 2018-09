Facebook

In meiner Jugend gab es in unserem Dorf zwei Sorten Brot: weißes und dunkles. Das war’s.

Eigentlich recht wenig für ein Lebensmittel, das sogar im Vaterunser beschworen wird: „Unser tägliches Brot gib uns heute“, lautete die entsprechende Textpassage.



Obwohl der Mensch Wasser dringender zum Überleben braucht, wird über selbiges oft abschätzig gesprochen. Stichworte: wässrig, Schlag ins Wasser, Wassertriebe etc.

Brot indes genießt ein geradezu feierliches Image. Brotgeber, Brotberuf, das letzte Brot teilen. Und in der Zeitung kennt man sogar eine Brotschrift, diese hier.



Zurück in die eingangs erwähnte Bäckerei: Als die in den Fünfzigerjahren erstmals so genanntes Bauernbrot anbot, war der Erfolg enorm.

Der Bäcker, dem heute mein Vertrauen gilt, hat neben Mehlspeisen und Imbissen derzeit 18 verschiedene Schwarzbrote, allesamt aus biologischem Anbau. Vielfalt und Qualität entsprechen der eingangs erwähnten Würde von Brot. Bedient wird man dort von immer freundlichen Menschen, die sichtlich stolz auf die von ihnen verkauften Backwaren sind.



Viele der mittlerweile 28 Filialen werden als Cafés geführt. Und weil der Chef Humor hat, ist in einem zu lesen: „Unbeaufsichtigte Kinder bekommen von uns einen Welpen und einen doppelten Espresso geschenkt.“



Der Chef hat auch eine feste Gesinnung und so fehlt in allen Cafés eine Zeitung, die er zumindest teilweise für rassistisch hält. Als sie eines Tages von einem Gast mitgebracht und liegen gelassen wurde, soll ihm die Kellnerin hinterhergeeilt sein. Sie haben Ihre Zeitung vergessen, habe sie gerufen. Der Gast habe erwidert, dass er sie schon ausgelesen habe. Das sei egal, das Blatt habe Hausverbot, er möge es mitnehmen. – Ein Tipp: Die Kleine Zeitung war es nicht.