Es gibt im Berliner Politikbetrieb aktuell einen schrägen Vergleich. Dort wird Kanzlerin Angela Merkel vorgehalten, dass sie ein Foto des Fußballers Mesut Özil mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoan als unpassend kritisiert hat und ihm nun selbst den roten Teppich ausrollt. Dabei vergessen die Kritiker aber maßgebliche Details. Zunächst ist Erdoan trotz aller demokratiepolitischen Einschnitte ein demokratisch gewähltes Staatsoberhaupt mit einer nach wie vor breiten Unterstützung in der Bevölkerung. Zudem ist die Türkei Nato-Partner, EU-Beitrittskandidat und ein notwendiger Partner der EU in der Flüchtlingspolitik und in den Friedensbestrebungen in Syrien. Erdoan zu boykottieren, wäre Unfug. Insofern geht die deutsche Politik den notwendigen Weg: den Türken empfangen und ihm in Berlin klar die Meinung sagen. Es ist mit dem Besuch nicht im Geringsten alles in Ordnung, aber es könnte ein ordentlicher Anfang werden.