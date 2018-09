Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Ein Unfall eines Gefahrenguttransporters auf einer Durchzugsstrecke; ein Großbrand in einem Betrieb der chemischen Industrie in der Nähe eines Siedlungsgebiets; ein Zwischenfall in einem benachbarten Atommeiler. Man muss den Katastrophen-Teufel nicht an die Wand malen, doch passieren kann auch in unseren sicherheitsverwöhnten Breiten viel, das eine Warnung der Bevölkerung vor drohender Gefahr erfordert.