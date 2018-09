Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Nach der großen Euphorie, dass nun die SPÖ erstmals von einer Frau geführt wird, eine Ministerin gerade ein Kind bekommen hat und die neue Neos-Parteiobfrau sich bald kurz in den Kreißsaal verabschieden muss, wird bald die Frage folgen: Wie ticken die Männer mächtiger Frauen? Soeben ist ja nicht nur das Buch der ORF-Journalistin Lou Lorenz-Dittelbacher über Frauen in der Politik erschienen, sondern gestern auch das Buch „Männer an der Seite erfolgreicher Frauen". Da erzählen Väter, wie es ihnen mit Halbtagsjobs, Haushalt und Kinderbetreuung geht. Einer meint, es gebe zwar keinen Orden, wenn er die 150. Windel gewechselt habe, aber seine Arbeit sei ja für die Familie wichtig. Seine Frau zählt zu den Top-Managerinnen Deutschlands und Mann und Kinder haben sie immer quer durch Europa zu ihren neuen Dienstorten begleitet. Da fühlte er sich oft wie eine „Druckverteiler-Platte, die Last abfedert“, hat er dem Handelsblatt anvertraut.