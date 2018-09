Facebook

Bei Netflix leisten sie sich jetzt schon Oscar-Preisträgerinnen für ihre Serien. Emma Stone spielt in „Maniac“, einem Fantasy-SciFi-Dramedy-Projekt des neu ernannten Bond-Regisseurs Cary Joji Fukunaga, eine tablettensüchtige Versagerin, die sich zum Geldverdienen für eine ziemlich undurchsichtige Pharma-Versuchsreihe anmeldet und dort mit einem ähnlich verkrachten Typen (Jonah Hill) in die unfassbarsten Abenteuer verwickelt wird – während beide im Labor in Tranceschlaf liegen.