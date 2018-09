Facebook

Es war nicht die Woche der Pragmatiker dies und jenseits des Ärmelkanals. Dabei hätte der informelle EU-Gipfel in Salzburg eigentlich alle Voraussetzungen dafür geboten. Heiter wie ein Divertimento von Mozart war die Atmosphäre an der Salzach. Man redet wieder zivilisiert miteinander in Europa, sogar über das hochtoxische Reizthema Migration.

Wer jedoch gehofft hatte, beim gemeinsamen Lustwandeln im Mirabellgarten würde der gruppentherapeutische Funke auch auf die festgefahrenen Brexit-Verhandlungen überspringen, der wurde eines Besseren belehrt. Gedemütigt und mit leeren Händen kehrte Theresa May an die Themse zurück.