Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Wir wollten Alain Delon sein. Verliebt in Paris, verführerisch am Pool - mit der pubertär Verehrten. Allein ihr Antlitz! Jungfräuliche Prinzessinnen-Unschuld schimmerte nach, das von Delon mit einem Abschiedszettel gebrochene Herz ließ Zerbrechlichkeit durchblicken – vereint in einem Bild, dem Gesicht der Epoche. Romy Schneider wäre heute 80 Jahre alt geworden. Ihre 60 Kinofilme, von „Wenn der Weiße Flieder wieder blüht“ bis „Die Spaziergängerin von Sans-Souci“ machen sie unsterblich, ihre private Tragödie ewig beweint.