Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Ein wenig ändert sich doch. Man stelle sich die Überraschung und die Reaktionen vor zehn Jahren vor, wenn eine Ministerin ein Kind bekommen hat. Oder eine Parteichefin. Ja wie wird sie denn das schaffen, ist denn das vereinbar, haben noch viele bei Eva Glawischnig laut gefragt.



Eine Frage, die nach der gestrigen Erklärung von Neos-Chefin Beate Meinl-Reisinger sich manche maximal dachten, aber nicht mehr äußerten. Gratulationen und Smileys waren die Reaktionen auf die persönliche Erklärung, warum sie künftig weite Kleider tragen und der Bauchumfang zunehmen wird. Mögliche Überlegungen ihrer Parteifreunde über Vereinbarkeitsprobleme hat sie dennoch vorsorglich in ihre Erklärung gepackt. Es gebe nicht den idealen Zeitpunkt für ein Kind, es sei nicht geplant gewesen, ihr Ehemann werde ein Jahr lang in Karenz gehen, es werde aber dennoch eine Herausforderung. Ende der Durchsage.



Die Neos-Chefin wird es auch als Mutter von drei Kindern leichter haben als Ministerin Elisabeth Köstinger, deren Partner ebenfalls in Karenz geht, aber mit dem Baby in Kärnten lebt. Und sie wird es leichter haben als manche Alleinerzieherin mit drei Kindern und einem schlecht bezahlten Vollzeitjob.



Führungsfunktion und Muttersein müssten heute vereinbar sein, hat ja die Frauenministerin mit Blick auf Köstinger betont. Vielleicht hat sie sich da ein wenig an die Empörung erinnert, die die französische Justizministerin noch vor wenigen Jahren auslöste, als sie fünf Tage nach der Geburt an einer Kabinettssitzung teilnahm. Da würde eine machtbewusste Frau ihrem Kind die Mutter vorenthalten, fuhr eine Autorin ihre Krallen aus. Andere Kommentatoren sorgten sich, ob das Baby genug Zuwendung erhalte.



Eine Empörung, die heute auch in Paris nicht mehr vorstellbar sein dürfte. Role Models wie Rachida Dati, Ursula von der Leyen, die deutsche Verteidigungsministerin und Mutter von sieben heute erwachsenen Kindern, Elisabeth Köstinger oder Karin Gastinger ändern in Köpfen mehr als Hunderte Kampagnen gegen tradierte Rollenmuster. Selbst wenn die ehemalige Justizministerin Karin Gastinger, die 2006 mit ihrer Schwangerschaft für eine Premiere in der österreichischen Bundesregierung sorgte, keinen Zweifel an ihren Prioritäten ließ. Sie sei, betonte sie, Frau, Mutter und Ministerin. Die Reihenfolge war bewusst gewählt. Vorsorglich hat sie hinzugefügt, was auch Meinl-Reisinger betont. Funktion und Baby seien nur möglich aufgrund ihrer partnerschaftlichen Beziehung zu ihrem Mann. Und dann kam das große ABER. Der gesamte Wahlkampf werde darauf abgestimmt sein, dass „mein Kind für mich die oberste Priorität hat“.



Auf eine solche Ansage haben Köstinger und Meinl-Reisinger verzichtet. Da müssen sie wohl an Männer anschließen. Welcher Parteichef, welcher Minister käme auch auf die Idee, laut zu sagen, sein Kind habe oberste Priorität.



Köstinger und Meinl-Reisinger werden es sich denken.