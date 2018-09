Facebook

Das Naturdeo

Alles wird immer besser: Männerdeos gibt es jetzt schon mit 72 Stunden Müffelschutz. Klingt beeindruckend, ich würde aber trotzdem lieber glauben, dass sich Männer öfter waschen als nur alle drei Tage, auch wenn Straßenbahnfahrten in vollen Waggons manchmal etwas anderes erzählen. Interessanterweise geht das Deo-Marketing für Männer und Frauen diametral auseinander. Als ich letztens mit Freundinnen verreist war, haben sie bei Durchsicht meines Toilettebeutels ziemlich streng reagiert: Offenbar geht das Deo, das ich bisher verwendet habe, überhaupt nicht mehr. Weil: Aluminiumsalze. Dringend empfahlen sie mir stattdessen ein Naturdeo, das sie alle bereits in Gebrauch haben.

Weil ich anfällig bin für Gruppendruck, habe ich mir die Sprühflasche mit dem grünen Etikett also auch gekauft. Es funktioniert ganz passabel; der erstaunlichste Effekt aber ist: Man sprüht sich die Achseln voll und geht dann überaus beschwingt in den Tag. Erst dachte ich, der Stimmungseffekt liegt am zitronigen Duft. Dann las ich die Zutatenliste und sah, dass mein neues Naturdeo nebst Duftölen und Wasser vor allem hoch konzentrierten Alkohol enthält. Sprüht man sich damit ein, inhaliert man ein paar Atemzüge lang stark alkoholischen Dunst. Wer dieses Deo benutzt, wird also mit einem fröhlichen kleinen Dampferl beschenkt. Ziemlich sicher ist das das Geheimnis seines Erfolgs.