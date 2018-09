Facebook

In Wahrheit ist es ja so: Wer hierzulande Obst sagt, meint einen Apfel. Und nicht eine Acai Beere, eine Cherimoya oder eine Durian. Während uns Supermärkte vielerorts noch immer glatt polierte Apfelbäuche aus Südafrika, Neuseeland oder China andrehen wollen, ist der erste Biss (und nicht der erste geschabte Löffel) als Kind in ein Original – egal ob es nun zuckrig, zitronensauer oder verwässert saftig schmeckt – unvergesslich. Auch, weil es ein Akt früher Emanzipation ist.