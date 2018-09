Facebook

Es ist ja so eine Sache mit diesen englischen Wörtern. Muss ja nicht gleich alles schlecht sein, immerhin wir sind alles Weltbürger und absolut open-minded. Die Welt ist unser aller Homebase und so. Doch es gibt schon auch Situationen, da sollte man am Boden bleiben, sich ein bisserl grounden. Das Münchner Oktoberfest würde sich da gut anbieten. Bierzelt und Lederhosen, Höhenflüge gibt’s dort eigentlich nur im Vergnügungspark – könnte man denken, aber heuer setzt die Polizei zur Sicherheit auf echt was Seltsames: Super-Recogniser sollen für mehr Sicherheit sorgen.