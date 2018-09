Facebook

Händeschütteln taugt nicht nur dazu, in der Grippezeit den Austausch von Krankheitserregern zu gewährleisten. Es ist auch mehr als Begrüßungsritual, sondern eine Art sozialer Kitt, Symbol des Zusammenhalts. „Handschlagqualität“ rangiert moralisch höher als Gedrucktes auf Vertragspapier und es gilt als ultimative Zurückweisung, jemandem nicht die Hand zu geben. Doch es gibt Kulturen, die darauf verzichten: In Japan, wo Körperkontakt mit Fremden aufs Notwendigste (dem Gedränge in der U-Bahn) reduziert wird, ist es unüblich.

Als wir jüngst am Fuji urlaubten, war das Wetter bescheiden. Böen peitschten uns Regen ins Gesicht, die Gipfeltour strandete. Die an sich unschuldige Bergführerin sah sich zu einer drastischen Geste genötigt. Sie streckte uns die Hand entgegen, als Entschuldigung für die Scham. Auf sehr japanische Art unterwarf sie sich den fremden Sitten. An der folgenden Verkühlung war gewiss das Wetter schuld.