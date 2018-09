Facebook

So ein bisserl Anpassungsfähigkeit ist was Schönes, auch wenn die Evolution es ihren Geschöpfen nicht leicht macht: Da gibt sie dem Geparden Fast-Twitch-Muskeln, damit er der schnellste Sprinter aller Zeiten wird, aber von Ausdauer keine Spur. Es ist wohl so eine Art ausgleichende Gerechtigkeit, damit seine Opfer doch noch eine Chance haben.

Die neue „Terra Mater“-Reihe „Die Zeit der großen Katzen“ beschäftigt sich ab heute in drei Teilen mit der Erfolgsgeschichte der Großkatzen, die irgendwann im Pleistozän (so ein kleiner Erdabschnitt von rund 2,5 Millionen Jahren) die Säbelzahn-Katzen ablösten.