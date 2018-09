Facebook

Das Phänomen, das Menschen ihrer Nachkommenschaft durch besondere Namen Glanz verleihen wollen, ist bekannt. Das Geschöpf, dass sich in Nestroys "Talisman" in den Protagonisten verliebt, hört auf den Namen Salome Pockerl. So originell ist die Realität längst nicht. Hartnäckig halten sich dieselben gediegenen, anmutigen Namen auf den vordersten Plätzen der beliebten Babynamen. Die Leute hören nicht auf, ihre Kinder Lena, Laura, Anna, David und Elias und zu nennen. Wer da künftig vermeiden will, dass sich im Freibad dutzende kleine Hälse nach dem Rufenden strecken, muss schon Mut beweisen: Siegbert, Alberich und Rosalinde dürften eine problemlose Identifikation des Eigengezüchts gewährleisten.