Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Guten Morgen!

Sie kennen Franz Jägerstätter. Das war der Contadino contra Hitler, der Bauer gegen Hitler, wie ein nach ihm benannter Film heißt. Aus Gewissensgründen verweigerte der unbeugsame Katholik im Dritten Reich den Kriegsdienst. Nicht unwesentlich für seine Verweigerungshaltung war ein Traum über einen Zug, in den immer mehr Menschen zugestiegen seien. Jägerstätter soll eine Stimme vernommen haben, die sagte: „Dieser Zug fährt in die Hölle“. Der theologisch geschulte Landwirt, der viele Jahre als Bergbauarbeiter in Eisenerz gearbeitet hatte, deutete den Traum, den er Anfang Jänner 1938 geträumt hatte, als Mahnung und Auftrag. Diesem folgte er schicksalshaft. Er soll gesagt haben: „Besser die Hände gefesselt als der Wille.“ Die Nazis nahmen Jägerstätter fest und enthaupteten ihn wegen „Wehrkraftzersetzung“.

Vor etwas mehr als zehn Jahren anerkannte Rom das Martyrium und sprach den Widerständigen selig. Den freiheitlichen Juristen Jurist Hubert Keyl bewog dies zu einem kritischen Beitrag im deutschnationalen Magazin „Zur Zeit“. So einer wie Jägerstätter sei ein Verräter, und Verräter gehörten verurteilt und nicht seliggesprochen. Keyl schrieb das als Vorsitzender eines Personenkomitees „Soldaten sagen Nein zu Jägerstätters Seligsprechung“.

Muss man so einem Denken noch Beachtung schenken? Ja, leider, muss man. Keyl soll Richter im Bundesverwaltungsgericht werden. Der Personalsenat im Justizministerium durfte seine Haltung nicht bewerten, weil das ein Verstoß gegen den Grundsatz der Gleichheit gewesen wäre, heißt es. Interessant, was die Republik als Arbeitgeber alles nicht darf.

Der Bundespräsident darf. Er sollte den Läuterungsunfähigen ablehnen. Wenn einer mit dem geistig-kulturellen Konsens dieser Republik so viel Mühe hat, soll er weiter Leserbriefe bei Seinesgleichen schreiben, aber im Namen dieser Republik Recht sprechen soll er nicht.

Lassen Sie sich von der Personalie den Sonntag, der dem Namen gerecht wird, nicht vergällen. Die heutige Ausgabe unterstützt sie dabei.

Herzlich: Hubert Patterer

hubert.patterer@kleinezeitung.at

Newsletter abonnieren Newsletter aus der Chefredaktion E-Mail Adresse Code schwer lesbar? Neu laden