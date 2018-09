Facebook

In vielen Familien gibt es eine ganz eigene Sprechweise und Ausdrücke, die nur der engste Kreis zu verstehen vermag. Meine Frau und ich haben mit unseren Kindern seit jeher ausschließlich Deutsch gesprochen. Trotzdem wurde vor vielen Jahren eine weitere Sprache in unsere Familie eingeführt.



Sophie und Anna teilten sich während ihrer Kindheit ein Zimmer. Im Laufe der vielen gemeinsamen Stunden entwickelten sie eine Sprache namens „Serwasztny“. Obwohl sie im Grunde nur eine Abwandlung der deutschen Sprache ist, versteht man als Außenstehender bei Weitem nicht alles und selbst ich als „Insider“ komme meist schon deshalb nicht mit, weil die Mädchen in geradezu halsbrecherischer Geschwindigkeit miteinander kommunizieren.



In der Anfangsphase hätte ich niemals gedacht, dass sie „Serwasztny“ auch Jahre später noch sprechen würden. Heute sind sie 25 und 20 Jahre alt und unterhalten sich weiterhin quasi durchgehend auf „Serwasztny“, vor allem am Telefon. Für sie ist es ein Stück gemeinsame Kindheit. Dabei macht es keinen Unterschied, ob sie zu Hause sind oder unterwegs. „Serwasztny“ wird überall gesprochen, ungeachtet aller Irritationen Außenstehender.