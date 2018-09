Neue Gerechtigkeit?Welche Fragen in Sachen Kassenreform offen blieben.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© js-photo - stock.adobe.com

Einen "historischen Tag" bejubelt die türkis-blaue Bundesregierung in Zusammenhang mit der Präsentation der Sozialversicherungsreform. Das gebietet einen kritischen Blick darauf, was gelungen ist, und was nicht.