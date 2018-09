Hurrikan"Florence" ist Botschafter einer verheerenden Klimapolitik.

Facebook

Hurrikans gehören zum Leben an der Ostküste. Neu ist die zunehmende Häufigkeit, größere Ausdehnung und Intensität dieser Ereignisse. Der Grund dafür liegt auf der Hand: Klimawandel. Hurrikan "Florence" bietet sich als Musterbeispiel an. Die Wirbelstürme bringen stärkere Winde und mehr Regen. Verbunden mit dem Anstieg der Meeresspiegel, flachen Küstengewässern und ungebremsten Wachstum der Bevölkerung in Strandnähe ergibt sich eine Gefährdung, eigentlich nicht ignoriert werden kann.