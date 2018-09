Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Man reagiert immer ein bisserl befremdet, wenn man auf der Straße Menschen begegnet, die laut vor sich hin reden. Nach den ersten Schrecksekunden erkennt man aber meistens: Die telefonieren mittels Freisprecheinrichtung und lassen dabei alle Welt an ihren Befindlichkeiten teilhaben (sehr gerne zum Beispiel in öffentlichen Verkehrsmitteln oder in Wartezimmern).