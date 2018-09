Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Guten Morgen,

manchmal fällt einem die Morgenpost geradezu in den Schoß: Schauen Sie sich einfach den Livestream von der gestrigen Diskussion mit Susanne Wiesinger an, das wäre der wichtigste Hinweis für den Tag, sollten Sie die Übertragung des Salons am Mittwoch Abend versäumt haben. Susanne Wiesinger, Lehrerin an einer sogenannten „Brennpunktschule“ in Wien, spricht mit Ernst Sittinger über ihr brisantes Buch „Kulturkampf im Klassenzimmer“. Sie erzählt von den Problemen an ihrer Schule, von muslimischen Kindern, zerrissen zwischen einem konservativ-religiösen Elternhaus und den Möglichkeiten, die ihnen die Schule bietet. Sie spricht in einem Ton, den man in Österreich in den letzten Jahren immer seltener hören konnte: Voller Zuneigung zu den Kindern, voll Sorge über deren Zukunft, ohne Häme und Hass.

Susanne Wiesingers Vorschläge sind nicht bequem und nicht leicht umzusetzen: „Wir müssen die Schulen stärker durchmischen“, fordert sie. Man kann sich vorstellen, welche Widerstände das auslösen würde. Und sie fordert den Mut, den sie selber ausstrahlt, auch von ihren Mitmenschen ein: „Wir sollten unsere Werte viel stärker hervorkehren, unsere demokratischen Werte, unseren Humanismus. Ich hab’s noch immer nicht aufgegeben. Wir sind gut damit gefahren.“

Am Ende der Diskussion fällt ein Satz, der weit über die Diskussion über Migration und Integration hinaus Gültigkeit beanspruchen kann: „Wir täten uns alle was Gutes, wenn wir im Kopf abrücken würden von verbohrten Ideologien.“ Von den eigenen Erfahrungen geprägt sagt Susanne Wiesinger: „Wir sind viel zu blockiert von dieser unglaublichen Parteipolitik in Österreich“. Das Gespräch war ein gelungener Ausbruchsversuch aus solchen Blockaden. Schauen Sie es sich an, rät mit herzlichen Grüßen

Thomas Götz

thomas.goetz@kleinezeitung.at

Newsletter abonnieren Newsletter aus der Chefredaktion E-Mail Adresse Code schwer lesbar? Neu laden