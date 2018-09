Facebook

Erstaunlich, auch über das Sommerloch hinaus mischen Tiere noch immer die heimische Meldungslage auf: Im Burgenland wurden jetzt tatsächlich Exemplare der längst verschollen geglaubten gewöhnlichen Nasenschrecke entdeckt. Das passt irgendwie gut zur Zeit, dass längst vergangen Geglaubtes einfach so wieder auftaucht. Seien Sie also nicht verwundert, wenn irgendwann ein Tyrannosaurus Rex an Ihnen vorüber rennt.

Blöd nur, dass es für Begegnungen dieser Art keine offiziellen Verhaltensweisen gibt. Wie auch, wenn digitales Zeitalter auf Erdmittelalter trifft. Bei der Frage: „Was tun, wenn ein Dino vor mir steht?“, bleibt sogar Dr. Google ungewöhnlich wortkarg. Weglaufen? Anbrüllen? Ignorieren? Gar freundlich grüßen? Letzteres wohl nicht. Die einzig wirklich nachhaltige Maßnahme, so lehrt die Geschichte, heißt Eiszeit. Also sollte man den Monstern die kalte Schulter zeigen. Ist auch eine Form des Klimawandels.