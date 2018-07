Der Klub der Ex-Einsamen: Zum Auftakt der neuen Staffel "Liebesg'schichten und Heiratssachen" besucht Elizabeth T. Spira all jene, die sie erfolgreich verkuppelt hat.

Frisch Verliebten ist eines gemein: Ihnen ist so gut wie nix peinlich. Sie nennen ihren Schatz „mein Knuddelbär“, ihre Augen strahlen in LED-Stärke und ständig sind sie am Kichern oder Busseln. Oder beides. Diese Symptome sind auch bei Roswitha aus Innsbruck zu beobachten. Sie hat es erwischt. Die 54-jährige Verkäuferin hat über „Liebesg’schichten und Heiratssachen“ ihren Hans kennengelernt. Auch dem dürfte das „Hans im Glück vor Liebe“-Syndrom gefallen, es ist schon von Hochzeit die Rede.

