Schon vor dem Duell der Finalisten steht der Sieger der Fußball-Weltmeisterschaft fest: Wladimir Putin. In der Ehrenloge mit Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und Kroatiens Präsidentin Galinda Grabar-Kitarovic steht er nochmals mit Bildern der Begeisterung im Blickfeld der Welt. Hunderttausende angereiste Fans erlebten in Russland friedliche und top-organisierte Wettkämpfe, die Bevölkerung wurde durch die kämpferische eigene Mannschaft in einen Patriotismus-Taumel gespielt. In breiter Wahrnehmung ein sportliches Freundschaftsfest mit riesigem Imagegewinn für den Kreml-Herrn und für Russland. Wer als Fußball-Fan in Moskau außer dem Luschniki-Stadion auch die Tetrakow-Galerie besichtigte, nahm kulturhistorische Größe mit, wer im palmengesäumten Sotschi Zuschauer war, erlebte leichtlebiges südliches Tourismus-Ambiente.

