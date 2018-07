Facebook

Unglaublich. Es gibt derzeit so viel Wissen auf der Welt wie nie zuvor. Wissen ist der einzige Rohstoff, dessen Reserven immer größer werden, während echtes Unwissen immer knapper wird. Lediglich auf einigen südamerikanischen Hochebene, in der Beringstraße Nummer 50 und im Weißen Haus konnten noch einige größere Unwissenheitsvorkommen festgestellt werden. Der Abbau ist aber entweder zu kostspielig oder – siehe Washington – sinnlos. Unwissende werden häufig diskriminiert. Das ist höchst ungerecht und falsch. Denn sie können sogar Präsidenten werden. Wie Herr Trump. Er beweist, dass auch Unwissen Macht ist. Übrigens feiert er ein Jubiläum: er beleidigte via Twitter die 500. Person oder Institution. Der Trumpel-Tausender sollte also kein Problem sein. Der sonderbare Zwitscherkönig tut all das im selbst gebastelten Wissen, dass ihn ihm ein „stabiles Genie“ stecke. Ach, es gibt Dinge, die man eigentlich gar nicht wissen will.

