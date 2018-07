Facebook

Was die Regierung bis nah an die Schmerzgrenze betreibt: Politik als Dauer-Marketing. Die Botschaft überlagert den Inhalt. Der Inhalt steht der Botschaft zu Diensten, die ihrerseits einer strengen Steuerung unterliegt. Es ist eine Politik, getränkt mit kalkulierter Symbolik. Das Eigentliche ist selten gemeint.

Dafür gibt es Beispiele. Das Kopftuch-Verbot für Mädchen ist so eines. Dass die meisten Kindergarten-Pädagoginnen noch nie einem Kind mit Kopftuch begegnet sind, ist einerlei. Es geht um das Zeichen, um das Seht her! Ähnlich verhält es sich mit dem Burka-Verbot, einem Problem, das in der städtischen Wirklichkeit keines ist. Auch hier: Botschaft schlägt Inhalt.

