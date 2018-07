Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Unser Enkel Felix wird demnächst sechs und teilt bereits eine meiner Leidenschaften: Fische in jedweder Art und Weise.

So währte jüngst ein Besuch im Wiener Haus des Meeres satte drei Stunden, weil er auch noch die kleinsten Flossentiere lange betrachtete.



Einen freundlichen Hautarzt und geschickten Fischer suchten wir auf, weil in seinem Wartezimmer ein präparierter Prachthuchen hängt. Und die zehnteilige Netflix-Reihe „Angebissen!“ von und mit Cyril Chauquet hat Felix gefühlte zehn Mal gesehen.

An einer griechischen Mole starteten wir dann den ersten Versuch, aktiv zu angeln. Selbstverständlich lehrte ich zuvor meine grundlegenden Regeln das Fischen betreffend. Also: keine Widerhaken, damit man nicht gewollte Fänge möglichst schonend lösen kann. Außerdem: nur Fische jagen, die man auch essen möchte.