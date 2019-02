Facebook

Ein letztes Mal Marie, aufgrund des großen LeserInnenechos. So erhielt ich unter anderem das originelle Mail einer pensionierten AHS-Lehrerin, die seit zwei Wochen ihre Kleiderkästen räumt: „Selbstverständlich kenne ich die Methode dieser japanischen Spaßbremse. Mein Wohnzimmer würde genügend Platz bieten für meinen gesamten Kleiderberg, und meine freundliche Nachbarin würde mir auch ihre Turboleiter borgen, aber: 1. Wie faltet man in drei Meter Höhe T-Shirts nach dem vorgegebenen Muster? 2. Liebe ich dieses Stück? Falsche Frage: Ich liebe keines meiner Kleider. Richtige Frage: Brauche ich es? Antwortmöglichkeiten: a) Ja. b) Jetzt nicht, aber vielleicht demnächst oder in einigen Jahren. c) Wahrscheinlich nie mehr. Die Garderobenräumung ergab einen Sack mit halterlosen Strümpfen, eine Skihose, die mir nie gehört hat, zwei Wintergilets aus der Volksschulzeit meines Sohnes. Aber nun sind alle Winterhosen, Winterkleider und -kostüme wieder ordentlich farblich sortiert.“