Der Zauber des ersten Ferientages ist vor zwei Jahren verflogen, nachdem unsere Jüngste maturiert hatte. Seit damals gibt es keinen gemeinsamen Anfang mehr. Während Klemens und Jakob schon seit ein paar Tagen entspannt in den Tag hineinleben, büffelt Sophie noch für die große Abschlussprüfung des ersten Studienabschnitts in Veterinärmedizin, meist zwölf Stunden täglich.



Die schönste Zeit des Jahres, die unbeschwerten Tage im Sommer, ohne Pflichten und Angst vor dem Versagen, begannen viele Jahre immer gleich. Nachdem Astrid die Zeugnisse in der Dokumentenmappe abgelegt hatte, drückte sie jedem Kind ein Blatt Papier in die Hand, auf dem sie penibel aufgelistet hatte, was alles einzupacken war: 14 T-Shirts, 14 Paar Socken, 14 Unterhosen, den Kuschelpolster, das Stofftier usw. Noch am Abend fuhren wir los mit unserem alten Bus, Vater, Mutter und die Kinder, von denen zwei auf einer eigens im Kofferraum montierten Bank sitzen mussten. Diese Plätze waren immer sehr begehrt, obwohl man von dort nicht hinausschauen konnte, weil sie von Gepäckstücken regelrecht eingemauert waren.