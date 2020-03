Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Rituale sind unverzichtbare Bausteine im Zusammenleben der Menschen, unser Familienessen am Sonntag für Astrid und mich der Höhepunkt der Woche. Seit wir allein in Straßengel, einem kleinen Vorort von Graz, wohnen, freuen wir uns sehr, wenn alle kommen. Dann sind wir 21, Vertreter aus vier Generationen, Große und Kleine, Alte und Junge. Die einen haben den größten Teil ihres Lebens schon hinter sich, für die anderen hat es noch nicht einmal richtig begonnen.

Letzte Woche waren wir erstmals nur zu dritt, mit insgesamt 225 Lebensjahren zählen wir zur Risikogruppe, die das Haus nicht verlassen soll.



Vor allem meine Frau leidet darunter, dass unsere Kinder nicht kommen dürfen. Das Handy, für Astrid so etwas wie eine virtuelle Nabelschnur, erweist sich als segensreiche Erfindung. Ständig macht sie Fotos oder kleine Videos von unserem Eremitendasein und stellt sie in unsere Familiengruppe. Unsere Kinder wiederum senden Bilder aus ihrem Leben: Dominik im Garten beim Fußballspielen mit Daniel und Lucia, unsere einjährige Enkelin Elena, die zu Sambarhythmen erste Tanzschritte macht, Nikolaus, der Karotten sät. Es sind winzige Dokumente eines unbeschwerten Alltags, die Astrid zu Tränen rühren.