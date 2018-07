Facebook

Guten Morgen!

Konfiszierte Handys, keine Krawatten und fluchtsicheres Eingeschlossensein auf einem abgeschiedenen Landsitz. Das waren die Bedingungen der Brexit-Klausur, zu der Theresa May ihr Kabinett am Wochenende einberufen hatte. Die Regierungschefin schwor ihre Minister auf einen weichen Brexit-Kurs ein und auf die Einheit des Kabinetts. Die hielt bis heute Nacht. Ausgerechnet David Davis, der Brexit-Minister, erklärte vor wenigen Stunden seinen Rücktritt und setzt mit diesem Schritt die Premierministerin gehörig unter Druck. Davis war einer der Wortführer und Fürsprecher eines harten Bruchs, während May auf die mahnenden Stimmen der Wirtschaft hörte und für eine weiche, abgefederte Gangart eintritt. Sie droht jetzt erneut zwischen zwei Fronten zerrieben zu werden: zwischen den widerständischen Hardlinern ihrer Partei und den Verhandlern auf EU-Seite, die auch in eine Soft-Scheidung schwer einwilligen können, bei der der Trennungswillige ein selektives Bündel an wirtschaftlichen Vorteilen aus der alten Ehe in die neue Freiheit mitnimmt. Das werden spannende Tage in London, wo heute auch Österreichs Kanzler Sebastian Kurz mit der bedrängten Regierungschefin zusammentrifft. Unser Außenpolitik-Kollege Ingo Hasewend berichtet aus London.

